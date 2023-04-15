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США нададуть Україні 5 млрд доларів бюджетної підтримки

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Україна, Субота 15 квітня 2023 09:03
США нададуть Україні 5 млрд доларів бюджетної підтримки Фото: транш США очікується у вересні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 млрд доларів через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 млрд доларів стануть доступними у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США .

"Це фінансування, поряд із підтримкою ЄС, МВФ та інших організацій, дозволяє уряду надавати найважливіші послуги своїм громадянам, борючись із жорстокою агресією Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна за результатами переговорів у рамках Spring Meetings МВФ та Світового банку отримає додаткову підтримку більш ніж на 5 млрд доларів.

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд доларів макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

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