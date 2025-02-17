США зіграють свою роль у гарантіях безпеки для України, - сенатор

"Я думаю, що ці гарантії безпеки можуть бути реалізовані різними способами. Це частина того, про що йтимуть переговори. І я думаю, що Сполучені Штати зіграють у цьому свою роль. Я думаю, що Європа відіграватиме певну роль, але це остаточно вирішать переговори", - зазначила вона.

Своєю чергою сенатор Том Тілліс висловив сподівання, що Україна буде передовою і центральною частиною мирних перемовин, щоб результат був стійким.

"У нас 52 країни беруть участь у Рамштайнському процесі, 32 країни є членами НАТО. Я думаю, що всі вони могли б зіграти свою роль у підтримці миру і відновленні України", - сказав Тілліс.