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У США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю, - The Economist

США, Понеділок 17 лютого 2025 13:20
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У США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю, - The Economist Фото: США хочуть залучити військових Китаю та Бразилії для забезпечення миру в Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США хочуть, щоб мир в Україні після припинення вогню забезпечували не лише європейські військові. Зокрема, пропонують долучити миротворців з Китаю та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Economist.

За даними видання, американські чиновники пропонують варіант миротворчої місії, до складу якої входили б неєвропейські країни, зокрема Бразилія або Китай. Ці сили могли б розташовуватися уздовж майбутньої лінії припинення вогню. Вона має виконувати роль буферної зони.

Повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито заявив європейським союзникам, що лише європейський контингент буде менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак.

Контингент миротворців з Бразилії чи Китаю міг би доповнити військовослужбовців з країн Європи, зокрема Франції. Раніше французька влада запропонувала європейську місію, яка залишалася б далеко за лінією фронту. Таким чином, військові мають забезпечити Україні підтримку, але без обов’язкового залучення до можливих майбутніх бойових дій.

Однак, як відомо, Росія виступає проти будь-якого розміщення іноземних військ в Україні. Тож адміністрації Дональда Трампа доведеться змусити Володимира Путіна піти на поступки, робить висновки The Economist.

Нагадаємо, що в Британії оголосили про готовність відправити своїх військовослужбовців до України після досягнення миру. Прем'єр Кір Стармер оголосив, що він бажає розмістити війська в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Сполучене Королівство готове піти на цей крок, незважаючи на ймовірну небезпеку для своїх солдатів.

Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України. Країна може допомогти у підтримці сталого миру. Як заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, шведські миротворці можуть відправитися до України, якщо у цьому виникне потреба.

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