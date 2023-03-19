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В США зі скепсисом ставляться до візиту Сі Цзіньпіна до Путіна

Фото: в США скептично оцінюють візит Сі Цзіньпіна до Володимира Путіна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В адміністрації президента США "зі скепсисом" ставляться до майбутнього візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що США намагались завадити зустрічі Сі та Путіна, так як припускали, що Китай пропонуватиме Росії кроки, які будуть вигідні тільки їй, в той час як для України це буде шкідливо.

"Оскільки вони починають планувати свій порядок денний, ми, безумовно, хочемо висловити, наскільки нас турбують будь-які пропозиції з Китаю, які будуть односторонніми і відображатимуть лише російську думку", - сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі,

Він заявив, що Китайський "мирний план", який буде представлено Путіну, може включати в себе певний тип припинення вогню, який просто дасть РФ перегрупувати свої сили для подальших атак.

"Тепер припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання", - сказав він.

В США також заявили про стурбованість з приводу того, що "безмежна" співправця Путіна і Сі може поглибитись внаслідок таких переговорів.

Нагадаємо, що голова Китаю відвідає Москву 20-22 березня.

На думку прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, Сі має використати свій вплив, щоб схилити Путіна до виведення військ з території України.

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