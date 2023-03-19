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В США со скепсисом относятся к визиту Си Цзиньпина к Путину

Фото: в США скептически оценивают визит Си Цзиньпина во Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В администрации президента США "со скепсисом" относятся к предстоящему визиту китайского лидера Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что США пытались помешать встрече Си и Путина, поскольку предполагали, что Китай будет предлагать России шаги, которые будут выгодны только ей, в то время как для Украины это будет вредно.

"Поскольку они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько нас беспокоят любые предложения из Китая, которые будут односторонними и будут отражать только российское мнение", - сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби,

Он заявил, что Китайский мирный план, который будет представлен Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.

"Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", – сказал он.

В США также заявили об озабоченности по поводу того, что "безграничный" сотрудник Путина и Си может углубиться в результате таких переговоров.

Напомним, что глава Китая посетит Москву 20-22 марта.

По мнению премьер-министра Британии Риши Сунака, Си должно использовать свое влияние, чтобы склонить Путина к выводу войск с территории Украины.

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