В США на жилой дом упал самолет

В штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки самолет упал на жилой дом, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, к тушению пожара были привлечены почти 200 спасателей.

"Маленький самолет врезался в дом в Колонии во вторник утром. По меньшей мере три дома были в огне и пожарная служба сказала, что они "пытались спасти район", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на борту самолета находился только пилот. О его состоянии не сообщается.

"Мэр колониального центра Джон МакКормак сказал, что пилот был единственным человеком на борту самолета", - говорится в сообщении.

23 октября в воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Германии, в районе города Трир, американский военный самолет потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла неподалеку от базы военно-воздушных сил США "Шпангдалем". Пилот успел катапультироваться.