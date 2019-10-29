У США на житловий будинок впав літак

У штаті Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загорілися щонайменше три будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Як повідомляється, до гасіння пожежі було залучено майже 200 рятувальників.

"Маленький літак врізався в будинок в Колонії у вівторок вранці. Щонайменше три будинки були у вогні і пожежна служба сказала, що вони "намагалися врятувати район", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан не повідомляється.

"Мер колоніального центру Джон МакКормак сказав, що пілот був єдиною людиною на борту літака", - йдеться в повідомленні.

23 жовтня в повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини.

Крім того, в Німеччині, в районі міста Трір, американський військовий літак зазнав аварії. Авіакатастрофа сталася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем". Пілот встиг катапультуватися.