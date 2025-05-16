США збираються скоротити війська в Європі: почати планують вже цього року

Сполучені Штати готуються розпочати переговори з європейськими союзниками щодо поступового виведення американських військ із Європи. Цей процес планують розпочати пізніше цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі пізніше цього року.

На прохання прокоментувати повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер відповів, що "нічого не визначено".

"Але щойно ми це зробимо, ми проведемо ці переговори в структурі НАТО... Це точно буде після саміту, десь пізніше цього року, ми збираємося розпочати ці переговори... Усі наші союзники готові до цього", - сказав Вітакер.

Виступаючи на конференції з безпеки в Естонії, Вітакер заявив, що США обговорять будь-які зміни у складі військ зі союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин у безпеці.