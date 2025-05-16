США собираются сократить войска в Европе: начать планируют уже в этом году

Соединенные Штаты готовятся начать переговоры с европейскими союзниками относительно постепенного вывода американских войск из Европы. Этот процесс планируют начать позже в этом году.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками о сокращении количества американских войск в Европе позже в этом году.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Уитакер ответил, что "ничего не определено".

"Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО... Это точно будет после саммита, где-то позже в этом году, мы собираемся начать эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому", - сказал Уитакер.

Выступая на конференции по безопасности в Эстонии, Уитакер заявил, что США обсудят любые изменения в составе войск с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.