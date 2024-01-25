США збільшують виробництво збагаченого урану: причина

Кетрін Хафф, помічник міністра з ядерної енергетичної політики, заявила, що Міністерство енергетики США планує розширити систему виробництва низькозбагаченого урану, яке використовується як паливо на атомних станціях і електростанціях. Це знизить залежність від Росії,

США планують працювати з Японією, Великобританією, Францією та Канадою над створенням міжнародної мережі постачань. Проект коштуватиме приблизно 2,2 млрд доларів, і допоможе американським компаніям розширити свої потужності.

У грудні минулого року Японія, США, Великобританія, Франція та Канада оголосили про спільну декларацію про поетапну відмову від низькозбагаченого урану з Росії, заявивши, що вони мають намір інвестувати понад 4,2 млрд доларів у США, які взяли на себе ініціативу.

"Росія без вагань використовує енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і їй потрібний стабільний міжнародний ланцюжок поставок".

Санкції проти ядерної галузі РФ

Як ми вже повідомляли, США планують виготовляти уранове паливо самостійно, щоб зменшити залежність від Росії.

До речі, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС накласти санкції на "Росатом" та атомну промисловість РФ

Також ми писали, що Конгрес США підтримав законопроект щодо заборони закупівлі ядерного палива в Росії.