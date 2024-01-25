UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США збільшують виробництво збагаченого урану: причина

Фото: США збільшують виробництво збагаченого урану (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

США планують розширити систему виробництва низькозбагаченого урану. Це дозволить знизити залежність від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri.

Кетрін Хафф, помічник міністра з ядерної енергетичної політики, заявила, що Міністерство енергетики США планує розширити систему виробництва низькозбагаченого урану, яке використовується як паливо на атомних станціях і електростанціях. Це знизить залежність від Росії,

США планують працювати з Японією, Великобританією, Францією та Канадою над створенням міжнародної мережі постачань. Проект коштуватиме приблизно 2,2 млрд доларів, і допоможе американським компаніям розширити свої потужності.

У грудні минулого року Японія, США, Великобританія, Франція та Канада оголосили про спільну декларацію про поетапну відмову від низькозбагаченого урану з Росії, заявивши, що вони мають намір інвестувати понад 4,2 млрд доларів у США, які взяли на себе ініціативу.

"Росія без вагань використовує енергію як "зброю" проти інших країн, - сказала Хафф. - Росії не можна довіряти як джерелу енергії, і їй потрібний стабільний міжнародний ланцюжок поставок".

Санкції проти ядерної галузі РФ

Як ми вже повідомляли, США планують виготовляти уранове паливо самостійно, щоб зменшити залежність від Росії.

До речі, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС накласти санкції на "Росатом" та атомну промисловість РФ

Також ми писали, що Конгрес США підтримав законопроект щодо заборони закупівлі ядерного палива в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація