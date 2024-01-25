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США увеличивают производство обогащенного урана: причина

Фото: США увеличивают производство обогащенного урана (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

США планируют расширить систему производства низкообогащенного урана. Это позволит снизить зависимость от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.

Кэтрин Хафф, помощник министра по ядерной энергетической политике, заявила, что Министерство энергетики США планирует расширить систему производства низкообогащенного урана, используемого в качестве топлива на атомных станциях и электростанциях. Это снизит зависимость от России,

США планируют работать с Японией, Великобританией, Францией и Канадой над созданием международной сети поставок. Проект обойдется примерно в 2,2 млрд долларов, и поможет американским компаниям расширить свои мощности.

 В декабре прошлого года Япония, США, Великобритания, Франция и Канада объявили о совместной декларации о поэтапном отказе от низкообогащенного урана из России, заявив, что они намерены инвестировать более 4,2 млрд долларов в США, которые взяли на себя инициативу.

 "Россия без колебаний использует энергию в качестве "оружия" против других стран, - сказала Хафф. - России нельзя доверять как источнику энергии, и ей нужна стабильная международная цепочка поставок".

Санкции против ядерной отрасли РФ

Как мы уже сообщали, США планируют производить урановое топливо самостоятельно, чтобы уменьшить зависимость от России.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС наложить санкции на "Росатом" и атомную промышленность РФ

Также мы писали, что Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России.

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