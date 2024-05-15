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У США збільшують виробництво бомб для ураження підземних ядерних установок, - Bloomberg

Ілюстративне фото: США будуть виробляти бомби для ураження підземних ядерних установок (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розширять виробництво найбільшої неядерної бомби США - високоточної авіабомби GBU-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, військове керівництво США вже розробило проект щодо розширення армійського заводу на південному сході штату Оклахома. Свого піка він має досягнути до осені 2024 року.

На заводі буде вироблятись високоточна авіабомба GBU-57, яка відома під іншою назвою Massive Ordnance Penetrator. Ця бомба здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 метрів та призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів.

За попередніми даними, площа додаткового об'єкта на території армійського заводу становитиме 181 квадратний кілометр. Це дозволить розширити збільшення виробництва до шести-восьми авіабомб на місяць. Наразі продуктивна потужність підприємства - дві бомби.

Зауважимо, GBU-57 було розроблено концерном Boeing ще у 2007 році на замовлення армії США. Вона призначена для ураження підземних укріплень Ірану та КНДР та є найпотужнішим неядерним боєприпасом у арсеналі США.

Ядерні заяви Путіна

Російський диктатор Володимир Путін вже вкотре використовує погрози ядерною зброєю. Він почав це робити після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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