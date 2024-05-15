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В США увеличивают производство бомб для поражения подземных ядерных установок, - Bloomberg

Иллюстративное фото: США будут производить бомбы для поражения подземных ядерных установок (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки расширят производство крупнейшей неядерной бомбы США – высокоточной авиабомбы GBU-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, военное руководство США уже разработало проект по расширению армейского завода на юго-востоке штата Оклахома. Своего пика он должен достичь к осени 2024 года.

На заводе будет производиться высокоточная авиабомба GBU-57, известная под другим названием Massive Ordnance Penetrator. Эта бомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 м и предназначена для поражения сильно укрепленных подземных военных объектов.

По предварительным данным, площадь дополнительного объекта на территории армейского завода составит 181 квадратный километр. Это позволит расширить увеличение производства до шести-восьми авиабомб в месяц. В настоящее время производительная мощность предприятия – две бомбы.

Отметим, что GBU-57 был разработан концерном Boeing еще в 2007 году по заказу армии США. Она предназначена для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР и является самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США.

Ядерные заявления Путина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз использует угрозы ядерного оружия. Он начал это делать после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Такие его заявления заставляют западных лидеров размышлять над возможным ответом на заявления Путина.

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