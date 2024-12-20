США збільшили військовий контингент у Сирії: в Міноборони назвали причину

За його словами, Пентагон неодноразово запитували про присутність США в Сирії після хаотичного повалення сирійського президента Башара Асада 8 грудня. Пентагон не розголошував інформацію про збільшення чисельності та продовжував називати цифру 900.

З огляду на актуальну ситуацію в цій країні, він звернувся з проханням уточнити ці дані та зазначив, що сьогодні у Сирії перебуває близько 2000 військових США.

Спікер заявив, що додаткові сили перебувають у Сирії "щонайменше кілька місяців" і "це триває вже давно". За його словами, він щойно дізнався про нову цифру. І додав, що збільшення не пов'язане з усуненням Асада або збільшенням кількості атак з боку "ІД" чи проти неї.

"Я також підкреслю, що, як мені пояснили, ці сили, які доповнюють місію "Розгром ІДІЛ", були там ще до падіння режиму Асада", - сказав Райдер.

Генерал-майор також пояснив секретність "дипломатичними міркуваннями" і додав, що він "не відстежує жодних додаткових коригувань чисельності сил у майбутньому".

Зазначимо, що між США, Туреччиною й Іраком уже давно існують розбіжності щодо постійної присутності американських військ у Сирії та необхідності утримувати їх на певному рівні.

Натомість ситуація може змінитися, адже новообраний президент Дональд Трамп заявив, що не підтримує розширення присутності американських військ у Сирії.