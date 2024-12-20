США увеличили военный контингент в Сирии: в Минобороны назвали причину

По его словам, Пентагон неоднократно спрашивали о присутствии США в Сирии после хаотичного свержения сирийского президента Башара Асада 8 декабря. Пентагон не разглашал информацию об увеличении численности и продолжал называть цифру 900.

Учитывая актуальную ситуацию в этой стране, он обратился с просьбой уточнить эти данные и отметил, что сегодня в Сирии находится около 2000 военных США.

Спикер заявил, что дополнительные силы находятся в Сирии "по меньшей мере несколько месяцев" и "это продолжается уже давно". По его словам, он только что узнал о новой цифре. И добавил, что увеличение не связано с устранением Асада или увеличением количества атак со стороны "ИГ" или против нее.

"Я также подчеркну, что, как мне объяснили, эти силы, которые дополняют миссию "Разгром ИГИЛ", были там еще до падения режима Асада", - сказал Райдер.

Генерал-майор также объяснил секретность "дипломатическими соображениями" и добавил, что он "не отслеживает никаких дополнительных корректировок численности сил в будущем".

Отметим, что между США, Турцией и Ираком уже давно существуют разногласия относительно постоянного присутствия американских войск в Сирии и необходимости удерживать их на определенном уровне.

Зато ситуация может измениться, ведь новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что не поддерживает расширение присутствия американских войск в Сирии.