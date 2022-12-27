США збільшили кількість рейдів проти ІДІЛ у Сирії, - WSJ

Сполучені Штати посилили військову активність проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" у Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Американські солдати у грудні провели щонайменше 10 повітряних і наземних операцій з метою ліквідації або захоплення терористів.
При цьому видання уточнює, що були застосовані, зокрема гелікоптери, а також сухопутна техніка.
У результаті дій армії США були затримані 6 бойовиків. Окрім цього, WSJ інформує про жовтневі рейди, які призвели до ліквідації або полону ватажків ІДІЛ у регіоні.
Нагадаємо, у липні американські військові вбили лідера ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.
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