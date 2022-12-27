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США збільшили кількість рейдів проти ІДІЛ у Сирії, - WSJ

Фото: США збільшили кількість рейдів проти ІДІЛ у Сирії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати посилили військову активність проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американські солдати у грудні провели щонайменше 10 повітряних і наземних операцій з метою ліквідації або захоплення терористів.

При цьому видання уточнює, що були застосовані, зокрема гелікоптери, а також сухопутна техніка.

У результаті дій армії США були затримані 6 бойовиків. Окрім цього, WSJ інформує про жовтневі рейди, які призвели до ліквідації або полону ватажків ІДІЛ у регіоні.

Нагадаємо, у липні американські військові вбили лідера ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.

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ІДІЛВійна в Сирії