США збільшать виробництво нікелю, щоб знизити залежність від поставок із Китаю та Росії
Міністерство оборони США сьогодні, 12 вересня, уклало угоду на суму 20,6 млн доларів про збільшення внутрішнього виробництва нікелю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода сприятиме розвідці нікелю на пропонованому компанією руднику в Міннесоті, який називається проєктом "Тамарак".
Чому це важливо для США
Нікель є ключовим металом, життєво важливим для аерокосмічної промисловості та акумуляторів електромобілів.
У Сполучених Штатах є тільки один діючий нікель-кобальтовий рудник, термін експлуатації якого, як публічно оголошено, триватиме до 2026 року.
Як це вплине на Росію
Проект "Тамарак" спрямований на збільшення внутрішніх поставок нікелю для використання в якості накопичувача енергії в ланцюжку поставок акумуляторів у США, які наразі залежать від Китаю та Росії в плані поставок корисних копалин.
"Це ілюструє прихильність Міністерства оборони США до зміцнення стійкості критично важливих ланцюжків поставок і зменшення нашої залежності від іноземних джерел життєво важливих матеріалів", - заявив у своїй заяві директор Управління з розширення виробничого потенціалу та пріорітизації інвестицій Ентоні Ді Стасіо.
Санкції проти російського нікелю
Раніше повідомлялось, що російська гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель", якою володіє один із найбагатших людей Росії Володимир Потанін, планує цьогоріч скоротити виробництво нікелю та кобальту - ключових компонентів для акумуляторних батарей.
До цього Потанін був внесений до списку санкцій США в рамках ширших заходів, спрямованих проти людей і компаній, близьких до диктатора Володимира Путіна. Він уже став мішенню для Великобританії та Канади.
Нещодавно стало відомо, що російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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