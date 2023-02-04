США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналістів.

Пізніше ЗМІ поділились відео, на якому видно момент збиття кулі.

"США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни, і триває операція з відновлення уламків", - написав у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.

Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

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