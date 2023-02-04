США збили китайську повітряну кулю, яку вважають шпигуном

США сьогодні, 4 лютого, біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналістів.
"США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни, і триває операція з відновлення уламків", - написав у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.
Пізніше ЗМІ поділились відео, на якому видно момент збиття кулі.
Оновлено о 22.00.
Нагадаємо, днями американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.
Своєю чергою МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалась для розвідки.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.
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