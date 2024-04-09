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США заявляють про знищення системи ППО і безпілотника хуситів у районі Червоного моря

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Військові США заявили, що знищили систему протиповітряної оборони та безпілотний літальний апарат пов’язаних з Іраном єменських хуситів у районі Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центральне командування США повідомило, що його сили знищили систему протиповітряної оборони з двома ракетами, готовими до запуску, наземну станцію управління у контрольованих хуситами районах Ємену і один безпілотний літальний комплекс, запущений хуситами над Червоним морем.

Про постраждалих або пошкодження комерційних кораблів не повідомляється.

Атаки єменських хуситів

Хусити - створене у 1990-х роках угруповання шиїтів для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі, якого єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Повстанці називають себе частиною "вісі опору" Ізраїлю, США та країнам Заходу, яку очолює Іран.

На сьогоднішній день хусити контролюють більшу частину півночі й заходу Ємену. У листопаді 2023 року терористи почали атакувати безпілотниками і ракетами цивільні комерційні судна в Аденській протоці та Червоному морі. У такий спосіб повстанці намагаються шантажувати країни Заходу, висловлюючи солідарність із палестинським угрупованням ХАМАС, що воює з Ізраїлем у Секторі Газа.

У відповідь на атаки з 12 січня 2024 року США і Велика Британія за підтримки військової коаліції ЄС, регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Однак попри завдану шкоду, терористи продовжують атакувати торговельні судна.

Днями американські військові заявили про знищення чотирьох безпілотних літальних апаратів, які хусити запустили у напрямку торговельних суден в Червоному морі.

23 березня винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" завдали удару по трьох підземних сховищах у районах Ємену, що перебувають під контролем хуситів.

За даними ЗМІ, Китай фінансує атаки хуситів на судна у Червоному морі.

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