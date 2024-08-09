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У США заявили про знищення ракет, дрона і станції управління хуситів

П'ятниця 09 серпня 2024 04:39
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У США заявили про знищення ракет, дрона і станції управління хуситів Фото: сили США знищили ракети і дрон хуситів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американські військові ліквідували у підконтрольних хуситам районах Ємену дві ракети та наземну станцію управління. Також сили США знищили у Червоному морі один надводний дрон бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як вказується у заяві американського військового відомства, відповідні операції були здійснені протягом 8 серпня.

Зазначається, що USCENTCOM "успішно знищили дві протикорабельні крилаті ракети підтримуваних Іраном хуситів" та одну наземну станцію управління, що була розташована в Ємені.

Крім того, додали у військовому відомстві США, було знищено одне надводне судно хуситів без екіпажу в Червоному морі.

"Ця зброя представляла явну та безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торговельних суден у регіоні", - пояснили у Центркомі вжиті дії.

Також американська сторона наголошує, що ця "безрозсудна та небезпечна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та безпеці".

Операція США та союзників у Червоному морі через атаки хуситів на кораблі

Нагадаємо, американська сторона інформує про ліквідацію дронів, ракет та іншого озброєння єменських хуситів досить регулярно.

Такі дії західна коаліція (США, Британія та союзники) вживає через удари бойовиків по комерційних кораблях у Червоному морі та Аденській затоці.

Як повідомлялося раніше, хусити пояснюють свої активні атаки по торгових суднах та танкерах бажанням підтримати палестинське угруповання ХАМАС, проти якого Ізраїль проводить військову операцію у Секторі Газа через масштабний напад терористів восени 2023-го.

Раніше повідомлялося, що 13 липня військові США знищили у Ємені кілька дронів хуситів. А 24 липня стало відомо, що американські військові знищили 3 ракетні установки у підконтрольному хуситам районі Ємену.

А 1 серпня американська сторона заявила про знищення кількох надводних дронів хуситів у Червоному морі.

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