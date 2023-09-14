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США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї

США, Четвер 14 вересня 2023 05:25
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США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї Фото: США схвалив продаж винищувачів F-35 Південній Кореї (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї. Згідно з угодою, Сеул отримає головний винищувач Lockheed Martin Corp. разом із двигунами, засобами зв’язку та підтримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В Агентстві з питань оборонної безпеки стверджують, що цей продаж збільшить оперативний інвентар Південної Кореї та підвищить її можливості з самооборони в повітрі.

Пакет, оцінений у 5,06 млрд доларів, потребує схвалення Конгресу. Видання стверджує, що це може зайняти роки.

Зазначається, що інтерес світу до F-35 різко зріс через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україні та зростаючу напруженість у відносинах США та Китаю.

Літаки F-35

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, відомий своєю непомітністю. Наразі США розглядають можливість продажів винищувачів цього типу Ізраїлю, Польщі, Румунії, Іспанії та Греції. Також повідомлялось про плани продати F-35 Чехії.

Саміт США, Японії та Південної Кореї

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрілись у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні.

Вони обговорили загрози з боку Китаю та КНДР в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпекову ситуацію в Східній Азії в цілому.

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