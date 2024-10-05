У США заявили про загрозу спалаху насильства на тлі річниці нападу ХАМАС на Ізраїль

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило, що річниця нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль може стати "мотивуючим фактором" для насильницьких дій з боку екстремістів. Так, є загроза для громадської безпеки у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки США.
В оголошенні для громадськості йдеться про намір "висвітлити потенційні загрози в Сполучених Штатах" від різних суб'єктів у відповідь на річницю нападів ХАМАС на Ізраїль, та "послідовні заклики іноземних терористичних організацій (FTO) до своїх прихильників, які прагнуть спровокувати насильство на Заході".
Так, американські правоохоронні органи зазначають, що теракти 7 жовтня 2023 року "поклали початок триваючому конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а також будь-які подальші значні ескалації конфлікту".
Дата річниці подій, на думку відомств США, можуть бути "мотивуючим фактором для агресивних екстремістів і злочинців на ґрунті ненависті брати участь у насильстві або загрожувати громадській безпеці".
"Протягом останнього року ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом", - йдеться у заяві ФБР.
Ціллю нападів або провокацій можуть стати, зокрема, єврейські, мусульманські чи арабські установи, включно з синагогами, мечетями/ісламськими центрами та громадськими центрами.
Також зауважується, що є загроза відповідних інцидентів під час великих громадських зібрань.
Зазначається, що усі вони - у зоні ризику "для насильницьких нападів або фальшивих погроз" з боку екстремістів та інших злочинців.
Крім того, вказується, що екстремісти, ймовірно, продовжуватимуть використовувати "наративи, пов'язані з конфліктом, щоб закликати поодиноких нападників до насильства в Сполучених Штатах".
Є загроза також і поодиноких нападів та актів насильства, провокацій до конфліктів між учасниками "з різних ідеологій, зокрема тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію", додали у ФБР.
Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що ФБР не помітило жодних загроз для США у зв'язку з атакою Ірану на Ізраїль та ескалацією насильства на Близькому Сході. Але в агентстві заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації.
Також ми писали, що на початку року ізраїльські спецслужби заявили про плани ХАМАС здійснити низку нападів на єврейські та ізраїльські об'єкти в Європі.
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