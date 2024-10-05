У США заявили про загрозу спалаху насильства на тлі річниці нападу ХАМАС на Ізраїль

В оголошенні для громадськості йдеться про намір "висвітлити потенційні загрози в Сполучених Штатах" від різних суб'єктів у відповідь на річницю нападів ХАМАС на Ізраїль, та "послідовні заклики іноземних терористичних організацій (FTO) до своїх прихильників, які прагнуть спровокувати насильство на Заході".

Так, американські правоохоронні органи зазначають, що теракти 7 жовтня 2023 року "поклали початок триваючому конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а також будь-які подальші значні ескалації конфлікту".

Дата річниці подій, на думку відомств США, можуть бути "мотивуючим фактором для агресивних екстремістів і злочинців на ґрунті ненависті брати участь у насильстві або загрожувати громадській безпеці".

"Протягом останнього року ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом", - йдеться у заяві ФБР.

Зони ризику та потенційні загрози

Ціллю нападів або провокацій можуть стати, зокрема, єврейські, мусульманські чи арабські установи, включно з синагогами, мечетями/ісламськими центрами та громадськими центрами.

Також зауважується, що є загроза відповідних інцидентів під час великих громадських зібрань.

Зазначається, що усі вони - у зоні ризику "для насильницьких нападів або фальшивих погроз" з боку екстремістів та інших злочинців.

Крім того, вказується, що екстремісти, ймовірно, продовжуватимуть використовувати "наративи, пов'язані з конфліктом, щоб закликати поодиноких нападників до насильства в Сполучених Штатах".

Є загроза також і поодиноких нападів та актів насильства, провокацій до конфліктів між учасниками "з різних ідеологій, зокрема тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію", додали у ФБР.