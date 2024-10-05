UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США заявили про загрозу спалаху насильства на тлі річниці нападу ХАМАС на Ізраїль

Фото: ФБР попереджає про загрозу насильства напередодні річниці атаки ХАМАС на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило, що річниця нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль може стати "мотивуючим фактором" для насильницьких дій з боку екстремістів. Так, є загроза для громадської безпеки у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки США.

В оголошенні для громадськості йдеться про намір "висвітлити потенційні загрози в Сполучених Штатах" від різних суб'єктів у відповідь на річницю нападів ХАМАС на Ізраїль, та "послідовні заклики іноземних терористичних організацій (FTO) до своїх прихильників, які прагнуть спровокувати насильство на Заході".

Так, американські правоохоронні органи зазначають, що теракти 7 жовтня 2023 року "поклали початок триваючому конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, а також будь-які подальші значні ескалації конфлікту".

Дата річниці подій, на думку відомств США, можуть бути "мотивуючим фактором для агресивних екстремістів і злочинців на ґрунті ненависті брати участь у насильстві або загрожувати громадській безпеці".

"Протягом останнього року ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом", - йдеться у заяві ФБР.

Зони ризику та потенційні загрози

Ціллю нападів або провокацій можуть стати, зокрема, єврейські, мусульманські чи арабські установи, включно з синагогами, мечетями/ісламськими центрами та громадськими центрами.

Також зауважується, що є загроза відповідних інцидентів під час великих громадських зібрань.

Зазначається, що усі вони - у зоні ризику "для насильницьких нападів або фальшивих погроз" з боку екстремістів та інших злочинців.

Крім того, вказується, що екстремісти, ймовірно, продовжуватимуть використовувати "наративи, пов'язані з конфліктом, щоб закликати поодиноких нападників до насильства в Сполучених Штатах".

Є загроза також і поодиноких нападів та актів насильства, провокацій до конфліктів між учасниками "з різних ідеологій, зокрема тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію", додали у ФБР.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що ФБР не помітило жодних загроз для США у зв'язку з атакою Ірану на Ізраїль та ескалацією насильства на Близькому Сході. Але в агентстві заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації.

Також ми писали, що на початку року ізраїльські спецслужби заявили про плани ХАМАС здійснити низку нападів на єврейські та ізраїльські об'єкти в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиФБРІзраїль