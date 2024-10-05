В США заявили об угрозе вспышки насилия на фоне годовщины нападения ХАМАС на Израиль

В объявлении для общественности говорится о намерении "осветить потенциальные угрозы в Соединенных Штатах" от различных субъектов в ответ на годовщину нападений ХАМАС на Израиль, и "последовательные призывы иностранных террористических организаций (FTO) к своим сторонникам, стремящимся спровоцировать насилие на Западе".

Так, американские правоохранительные органы отмечают, что теракты 7 октября 2023 года "положили начало продолжающемуся конфликту между Израилем и ХАМАС, а также любые дальнейшие значительные эскалации конфликта".

Дата годовщины событий, по мнению ведомств США, может быть "мотивирующим фактором для агрессивных экстремистов и преступников на почве ненависти участвовать в насилии или угрожать общественной безопасности".

"В течение последнего года мы наблюдали насильственную экстремистскую деятельность и преступления на ненависти в Соединенных Штатах, связанные с конфликтом", - говорится в заявлении ФБР.

Зоны риска и потенциальные угрозы

Целью нападений или провокаций могут стать, в частности, еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети/исламские центры и общественные центры.

Также отмечается, что существует угроза соответствующих инцидентов во время крупных общественных собраний.

Отмечается, что все они - в зоне риска "насильственных нападений или фальшивых угроз" со стороны экстремистов и других преступников.

Кроме того, указывается, что экстремисты, вероятно, будут продолжать использовать "нарративы, связанные с конфликтом, чтобы призвать единичных нападающих к насилию в Соединенных Штатах".

Есть угроза также и единичных нападений и актов насилия, провокаций к конфликтам между участниками "из разных идеологий, в том числе исповедующих насильственный антисемитизм и исламофобию", добавили в ФБР.