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В США заявили, что война в Украине может затянуться на "долгие годы"

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 10:41
В США заявили, что война в Украине может затянуться на "долгие годы" Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Высокопоставленный представитель американского военного командования, генерал армии США Марк Милли, выступая перед Конгрессом, прокомментировал войну в Украине. Военный считает, что конфликт затянется на "долгие годы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post и ВВС. Русская служба.

Милли отметил, что нападение на Украину было "давней целью" президента России Владимира Путина. По его словам, вторжение РФ в Украину, вероятно, не могло быть предотвращено, кроме как присутствием американских войск.

"Это была его долгосрочная цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину - сдерживания его Соединенными Штатами - потребовала бы использования Вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал", - заявил генерал.

При этом, по данным СМИ, после вторжения РФ в Пентагоне заговорили об увеличении количества контингента в Восточной Европе. В частности, США планировали развернуть дополнительные базы.

Однако в недавнем выступлении Милли заявил, что можно обойтись временными военными базами и организовать регулярную ротацию контингента.

Американский генерал добавил, что финансирование этого вопроса возьмут на себя страны Восточной Европы, а именно Польша, Румыния и страны Балтии.

Напомним, ранее Марк Милли заявил, что вероятность эскалации конфликта между большими странами постоянно растет.

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