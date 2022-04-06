У США заявили, що війна в Україні може затягнутися на "довгі роки"
Високопоставлений представник американського військового командування, генерал армії США Марк Міллі, виступаючи перед Конгресом, прокоментував війну в Україні. Військовий вважає, що конфлікт затягнеться на "довгі роки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post і ВВС. Російська служба.
Міллі зазначив, що напад на Україну був "давньою метою" президента Росії Володимира Путіна. За його словами, вторгнення РФ в Україну, ймовірно, не могло бути відвернене, крім як присутністю американських військ.
"Це була його довгострокова мета, яка налічує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - вимагала б використання Збройних сил США і привела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", - заявив генерал.
При цьому, за даними ЗМІ, після вторгнення РФ у Пентагоні заговорили про збільшення кількості контингенту в Східній Європі. Зокрема, США планували розгорнути додаткові бази.
Однак у недавньому виступі Міллі заявив, що можна обійтися тимчасовими військовими базами і організувати регулярну ротацію контингенту.
Американський генерал додав, що фінансування цього питання візьмуть на себе країни Східної Європи, а саме Польща, Румунія і країни Балтії.
Нагадаємо, раніше Марк Міллі заявив, що імовірність ескалації конфлікту між великими країнами постійно зростає.
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