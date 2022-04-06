ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США заявили, що війна в Україні може затягнутися на "довгі роки"

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 10:41
У США заявили, що війна в Україні може затягнутися на "довгі роки" Фото: генерал США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Високопоставлений представник американського військового командування, генерал армії США Марк Міллі, виступаючи перед Конгресом, прокоментував війну в Україні. Військовий вважає, що конфлікт затягнеться на "довгі роки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post і ВВС. Російська служба.

Міллі зазначив, що напад на Україну був "давньою метою" президента Росії Володимира Путіна. За його словами, вторгнення РФ в Україну, ймовірно, не могло бути відвернене, крім як присутністю американських військ.

"Це була його довгострокова мета, яка налічує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - вимагала б використання Збройних сил США і привела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", - заявив генерал.

При цьому, за даними ЗМІ, після вторгнення РФ у Пентагоні заговорили про збільшення кількості контингенту в Східній Європі. Зокрема, США планували розгорнути додаткові бази.

Однак у недавньому виступі Міллі заявив, що можна обійтися тимчасовими військовими базами і організувати регулярну ротацію контингенту.

Американський генерал додав, що фінансування цього питання візьмуть на себе країни Східної Європи, а саме Польща, Румунія і країни Балтії.

Нагадаємо, раніше Марк Міллі заявив, що імовірність ескалації конфлікту між великими країнами постійно зростає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки Російська Федерація
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки