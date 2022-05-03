В США заявили, что война в Украине может подорвать стабильность во всем мире

"Российское вторжение в Украину угрожает подорвать не только стабильность в Европе, но и глобальный мир", - цитирует издание заявление Милли на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям по оборонному бюджету.

По его словам, США находятся в критической и исторической геостратегической точке, когда американские вооруженные силы должны одновременно поддерживать постоянную боеготовность и модернизироваться.

"Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений", - добавил он.

Военачальник также заявил, что мир становится все более нестабильным. Он отметил, что риск серьезного международного конфликта между крупными странами увеличивается.