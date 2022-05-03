В США заявили, что война в Украине может подорвать стабильность во всем мире

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине угрожает подорвать стабильность не только в Европе, но и во всем мире. Он добавил, что риск конфликта между крупными странами увеличивается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Российское вторжение в Украину угрожает подорвать не только стабильность в Европе, но и глобальный мир", - цитирует издание заявление Милли на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям по оборонному бюджету.
По его словам, США находятся в критической и исторической геостратегической точке, когда американские вооруженные силы должны одновременно поддерживать постоянную боеготовность и модернизироваться.
"Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений", - добавил он.
Военачальник также заявил, что мир становится все более нестабильным. Он отметил, что риск серьезного международного конфликта между крупными странами увеличивается.
Напомним, ранее Милли заявил, что ядерная риторика России стала провокационной и вероятность крупного конфликта между великими странами возрастает.
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