У США заявили, що війна в Україні може підірвати стабільність у всьому світі

"Російське вторгнення в Україну загрожує підірвати не тільки стабільність в Європі, але і глобальний світ", - цитує видання заяву Міллі на слуханнях підкомітету Сенату з асигнувань з оборонного бюджету.

За його словами, США знаходяться в критичній та історичній геостратегічній точці, коли американські збройні сили повинні одночасно підтримувати постійну боєготовність і модернізуватися.

"Якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо безпекою майбутніх поколінь", - додав він.

Воєначальник також заявив, що світ стає все більш нестабільним. Він зазначив, що ризик серйозного міжнародного конфлікту між великими країнами збільшується.