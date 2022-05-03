У США заявили, що війна в Україні може підірвати стабільність у всьому світі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні загрожує підірвати стабільність не тільки в Європі, а й у всьому світі. Він додав, що ризик конфлікту між великими країнами збільшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Російське вторгнення в Україну загрожує підірвати не тільки стабільність в Європі, але і глобальний світ", - цитує видання заяву Міллі на слуханнях підкомітету Сенату з асигнувань з оборонного бюджету.
За його словами, США знаходяться в критичній та історичній геостратегічній точці, коли американські збройні сили повинні одночасно підтримувати постійну боєготовність і модернізуватися.
"Якщо ми цього не зробимо, то ризикуємо безпекою майбутніх поколінь", - додав він.
Воєначальник також заявив, що світ стає все більш нестабільним. Він зазначив, що ризик серйозного міжнародного конфлікту між великими країнами збільшується.
Нагадаємо, раніше Міллі заявив, що ядерна риторика Росії стала провокаційною і ймовірність великого конфлікту між великими країнами зростає.
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