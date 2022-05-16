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В США заявили, что не видят переброски сил РФ к границам Финляндии

Фото: РФ пока не перебрасывает силы к границам Финляндии (pixabay.com)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль пока не предпринимает попыток переброски своих войск к границам Финляндии после того, как страна решила подать заявку на участие в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий высокопоставленного представителя министерства обороны США.

"США не видели никаких признаков того, что Россия перебрасывает войска ближе к Финляндии после того, как она объявила на этих выходных, что будет добиваться членства в НАТО", - цитирует его слова репортер Джек Детч.

Напомним, Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая, а Швеция рассматривает возможность сделать это уже 17 мая.

Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.

В России обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Готовятся провести глубокий анализ последствий.

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