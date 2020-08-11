США заявили про скорочення військового контингенту в Афганістані

Фото: американський військовий (flickr com soldiersmediacenter)

Американські підрозділи в Афганістані скоротять до трохи менше 5 тисяч осіб

Сполучені Штати проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка". До листопада цього року американські підрозділи в Афганістані скоротять до трохи менше ніж 5 тисяч осіб.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ Німеччини, спрямоване в бундестаг, передає Der Spiegel.

Дана інформація була передана адміністрацією США за неофіційними каналами союзникам по НАТО в червні. До середини червня Сполучені Штати скоротили кількість військовослужбовців в Афганістані до 8,6 тисячі осіб.

"Критичні можливості США як і раніше знаходяться в розпорядженні (учасників миротворчої місії)", - йдеться в документі.

З точки зору уряду Німеччини, розміщений на півночі Афганістану контингент бундесверу зможе без значних обмежень продовжувати свою місію.

"Уряд ФРН вважає, що подальше скорочення військових частин повинно залежати від змістовного прогресу в мирному процесі", - йдеться в документі.

Відзначимо, що про скорочення американського контингенту в Афганістані заявив минулого тижня міністр оборони США Марк Еспер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщі.

Пізніше президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн і у сфері безпеки.