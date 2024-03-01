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США заявили, що збили ракети та безпілотник, які загрожували кораблям у Червоному морі

Фото: США заявили, що збили ракети та безпілотник, які загрожували кораблям у Червоному морі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Центральне командування США (ЦЕНТКОМ) заявило, що збило крилаті ракети та безпілотник, спрямовані у бік Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦЕНТКОМУ у соціальній мережі Twitter.

За словами центрального командування, у бік моря було запущено шість протикорабельних крилатих ракет. Військові відбили атаку.

"Сили Центрального командування США завдали двох ударів з метою самооборони по шести мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були готові до запуску у напрямку Червоного моря", - повідомили в ЦЕНТКОМі.

Крім того, військові збили безпілотник, спрямований до південної частини Червоного моря.

"Раніше того ж вечора, сили ЦЕНТКОМу збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) над південною частиною Червоного моря з метою самооборони", - повідомили американські військові.

Атака на кораблі у Червоному морі

Раніше ми писали, що німецький фрегат "Гессен" вперше відбив напад хуситів у Червоному морі.

До речі, військові США знищили кілька надводних дронів хуситів. Озброєння планували застосувати для атаки по кораблях у Червоному морі.

Також ми повідомляли про атаку хуситів танкера в Аденській затоці. Судно йшло під американським прапором.

 

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