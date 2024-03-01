США заявили, что сбили ракеты и беспилотник, угрожавшие кораблям в Красном море

По словам центрального командования, в сторону моря было запущено шесть противокорабельных крылатых ракет. Военные отразили атаку.

"Силы Центрального командования США нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - сообщили в ЦЕНТКОМе.

Кроме того, военные сбили беспилотник, направленный в южную часть Красного моря.

"Ранее тем же вечером, силы ЦЕНТКОМа сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над южной частью Красного моря в целях самообороны", - сообщили американские военные.

Атака на корабли в Красном море

Ранее мы писали, что немецкий фрегат "Гессен" впервые отразил нападение хуситов в Красном море.

К слову, военные США уничтожили несколько надводных дронов хуситов. Вооружение планировали применить для атаки по кораблям в Красном море.

Также мы сообщали, об атаке хуситов танкера в Аденском заливе. Судно шлол под американским флагом.