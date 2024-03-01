RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США заявили, что сбили ракеты и беспилотник, угрожавшие кораблям в Красном море

Фото: США заявили, что сбили ракеты и беспилотник, угрожавшие кораблям в Красном море (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) заявило, что сбило крылатые ракеты и беспилотник, направленные в сторону Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦЕНТКОМА в социальной сети Twitter.

По словам центрального командования, в сторону моря было запущено шесть противокорабельных крылатых ракет. Военные отразили атаку.

"Силы Центрального командования США нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - сообщили в ЦЕНТКОМе.

Кроме того, военные сбили беспилотник, направленный в южную часть Красного моря.

"Ранее тем же вечером, силы ЦЕНТКОМа сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над южной частью Красного моря в целях самообороны", - сообщили американские военные. 

Атака на корабли в Красном море

Ранее мы писали, что немецкий фрегат "Гессен" впервые отразил нападение хуситов в Красном море.

К слову, военные США уничтожили несколько надводных дронов хуситов. Вооружение планировали применить для атаки по кораблям в Красном море.

Также мы сообщали, об атаке хуситов танкера в Аденском заливе. Судно шлол под американским флагом.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News