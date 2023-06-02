У США заявили, що задоволені озброєнням України напередодні контрнаступу

"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом зараз. Коли вони почнуть (наступ - ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів", - сказав він.

Кірбі пояснив, що мова йде не лише про надання систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, але й про забезпечення бронетехнікою, артилерією, боєприпасами, а також проведенням навчань.

Чиновник зауважив, що з кожним кроком контрнаступу та звільнення територій Україні знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.

"Бойові дії - річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також "динамічно" готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", - підкреслив Кірбі.

Новий пакет військової допомоги від США

Сьогодні, 31 травня, Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ракети AIM-7 для систем ППО;

системи протиповітряної оборони Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові системи AT-4;

понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

боєприпаси для руйнування перешкод;

прилади нічного бачення.

Зауважимо, що авіаракети AIM-7 Sparrow наша країна отримає вперше. Що відомо про ці самонавідні ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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