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В США заявили, что удовлетворены вооружением Украины накануне контрнаступления

Фото: представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Администрация Соединенных Штатов считает, что вместе с союзниками и партнерами обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление - ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – сказал он.

Кирби объяснил, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.

Чиновник отметил, что с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники.

"Боевые действия - вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.

Новый пакет военной помощи от США

Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн. долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • приборы ночного видения.

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