Україна вперше отримає авіаракети AIM-7 Sparrow: що про них відомо
Сполучені Штати Америки в рамках чергового пакету військової допомоги передали Україні самонавідні авіаракети AIM-7 Sparrow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
AIM-7 Sparrow - це американська ракета класу "повітря-повітря". Вона має середню дальність дії та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення. Ракета надійшла на озброєння армії США у 1956 році. До 2023 року вона зазнала значної кількості модернізацій. У Сполучених Штатах існує також зенітний варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.
Що відомо про AIM-7 Sparrow
На початку розробки ракети, у 1947 році, конструктори зіштовхнулись з тим, що 127-міліметрова ракета має недостатній діаметр для розміщення необхідної апаратури. Через це було розроблено більшу 203-міліметрову ракету.
Перше випробування відбулось у 1948 році. Однак перше успішне перехоплення повітряної цілі AIM-7 Sparrow було здійснено лише у грудні 1952 року. На озброєння її було прийнято у 1956 році.
Фото: AIM-7 Sparrow (wikipedia.org)
Бойове застосування:
Вперше AIM-7 Sparrow було використано у В'єтнамській війні, тоді близько 55 в'єтнамських літаків було збито із застосуванням 600 ракет AIM-7.
Однак ракета виявилась не ефективною та не зручною у застосуванні. Недосконалість системи самонаведення змушувала льотчиків зближуватись з противником. Ракета також поступалась ефективністю і у ближньому бою ракеті AIM-9 Sidewinder.
У червні 1982 року, у ході Ліванської війни, цими ракетами ізраїльтянам вдалось збити 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23. А 5 червня 1984 року саудівські F-15 за допомогою ракет AIM-7 збили іранський винищувач F-4Е.
У 2000 роках з'явилась більш досконала ракета AIM-120 AMRAAM. Це призвело до того, що Sparrow була знята з озброєння, однак її залишали у резерві. Однак у США все ще використовують варіант ракети корабельного базування - RIM-7 Sea Sparrow.
Фото: AIM-7 Sparrow (mil.in.ua)
Основні характеристики:
- Стартова вага: 231,2 кг
- Маса бойової частини: 39 кг
- Дальність пуску у передню півсферу: 70 км
- Довжина: 3,66 м
- Діаметр: 0,203 м
- Розмах крил: 0,81 м
- Час роботи двигуна AIM-7E: 2,8 сек.
- Швидкість 4 махи
Нагадаємо, у січні цього року Україна отримала у своє озброєння одну з модифікацій AIM-7 Sparrow - ракети корабельного базування - RIM-7 Sea Sparrow.
Нашим військовим вдалось адаптувати під них комплекси "Бук" радянського виробництва.
Детально про це можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Друге дихання для "Буків". Головне про ракети Sea Sparrow, які отримає Україна".
У середу, 31 травня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Оголошений пакет військової допомоги Україні оцінюють приблизно у 300 млн доларів. РБК-Україна розповідало, яке ще озброєння до нього увійшло.
Також повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак наступного тижня вирушить до Байдена домовлятися про військову допомогу для України.
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