У США заявили, що Трамп нібито зник із нових файлів Епштейна

У США помітили зникнення зображення президента США Дональда Трампа із нових файлів у справі скандального Джеффрі Епштейна, опублікованих напередодні американським Мін'юстом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sky News.
Про нібито зникнення зображення Трампа з файлів Епштейна повідомили в соцмережах демократи з Комітету з нагляду Палати представників. Вони заявили, що зображення з главою Білого дому, ймовірно, було видалено.
У дописі, на який вони посилаються, показано фото письмового столу з рамками для світлин, а в шухляді - зображення Дональда Трампа. За словами демократів, саме це фото "вочевидь було видалене" з опублікованого масиву матеріалів.
Інші користувачі соцмереж також повідомили, що більше не можуть знайти відповідний файл. Дослідницька команда видання також не змогла виявити раніше завантажене зображення в офіційному браузері файлів.
Для підтвердження цього було оприлюднено порівняння: список файлів, доступних онлайн, і перелік матеріалів, завантажених невдовзі після їх публікації близько 21:00 у п’ятницю.
Зазначимо, що напередодні Мін'юст США опублікував нову порцію фалів у справі Джеффрі Епштейна, серед яких дійсно було зображення з американським лідером Дональдом Трампом.
Вочевидь, мова йде саме про цей файл:
Як відомо,10 грудня американський суд ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів по справі Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість цих файлів.
Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття.
У листопаді Дональд Трамп підписав закон про публікацію файлів Епштейна. Американський президент, коментуючи свої зв'язки з сексуальним злочинцем, говорив, що розірвав з ним спілкування вже давно.
За офіційною версією, Джеффрі Епштейн скоїв самогубство у 2019 році, в одній із камер в'язниці Нью-Йорка.