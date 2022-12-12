UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США заявили, що Росія може взяти участь у саміті АТЕС у 2023 році

Фото: США збираються запросити Росію на саміт АТЕС у 2023 році (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

США планують запросити РФ на зустріч блоку Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), яка відбудеться у 2023 році у Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами офіційного представника США в АТЕС Метта Мюррея, США як організатори саміту блоку у наступному році запросять Росію до участі у засіданнях АТЕС, оскільки РФ є членом цього міжнародного союзу.

На пресконференції у Сингапурі, що відбулася сьогодні, 12 грудня, Мюррей зазначив, що на зустрічі АТЕС, організованої Таїландом у травні цьогоріч, представники США та деяких інших країн залишили зустріч на знак протесту проти дій Росії в Україні під час виступу голови Мінекономрозвитку РФ Максима Решетнікова.

"Відносини між Вашингтоном і Москвою погіршилися до крайнього рівня за 60 років після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Цей акт, який вона виправдовує як "спеціальну воєнну операцію", викликав санкції та засудження з боку західних країн. Проте як "хороші розпорядники АТЕС" Сполучені Штати запросять Росію, яка є членом блоку з 21 країни", - пояснив представник США.

Видання зауважує, що невідомо, чи буде присутній на запланованій зустрічі лідерів АТЕС президент Росії Володимир Путін. На саміті у Таїланді РФ представляв перший віцепрем'єр Андрій Білоусов.

При цьому CNBC нагадує, що Путін не був присутній і на саміті G20 на Балі минулого місяця, попри запрошення Індонезії. Саміт пройшов на тлі закликів із боку низки західних країн скасувати запрошення російського лідера і навіть виключити Росію з "Великої двадцятки".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна не повинна бути вічно жертвою з "червоними лініями", коли РФ їх не має. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше ми писали, що відбувся обмін ув'язнених між США та РФ. У Білому домі повідомили, як це вплине на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАТЭС