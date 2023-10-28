У США заявили, що РФ намагається відвернути увагу ООН від своєї співпраці з Пхеньяном

США заявили, що Росія відволікає увагу від своєї співпраці з Північною Кореєю. Тим самим підриваючи довіру Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Генеральної асамблеї ООН .

Росія скликає засідання Радбезу ООН для відвернення уваги ООН від своєї незаконної співпраці з Північною Кореєю. Ця співпраця порушує резолюції Радбезу, які Росія сама колись підтримала.

"Росія підірвала довіру Ради безпеки ООН, коли скликала засідання для хибного звинувачення союзників та партнерів України в тому, що вони допомагають підтримувати законне право України оборонятися на власній суверенній території", - заявив радник-посланник місії США при Організації Джон Келлі.

Він зазначив, що останнім часом РФ робить це все частіше на тлі розширення свого партнерства із КНДР.

"Це явно має на меті відвернути увагу", - наголосив представник США.

Дипломат також засудив Північну Корею за те, що вона надала Росії зброю, яку ті використовували для нападу на мирні міста України та вбивства мирних жителів.

"Ми нагадуємо Росії, що резолюції Ради Безпеки забороняють усім державам-членам закуповувати зброю або пов'язані з нею матеріали у КНДР", - наголосив представник американської місії.

Раніше ми писали, що Південна Корея вживе заходів у відповідь, якщо Росія передасть Північній Кореї ракетні технології.

До речі, ООН дали експрес-оцінку підриву Каховської ГЕС. В організації заявили, що це катастрофа, яка виходить за межі України.