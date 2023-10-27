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Південна Корея попередила РФ про наслідки за співпрацю з КНДР

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:26
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Південна Корея попередила РФ про наслідки за співпрацю з КНДР Фото: Пак Джин (facebook com trtrussian)
Автор: Дмитро Браславський

Південна Корея попередила Росію, що вона не буде сидіти склавши руки, якщо Москва передасть ракетні технології Пхеньяну.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Він відповів ствердно, коли депутат під час парламентської перевірки запитав його, чи інформувала Південна Корея Росію про те, що Сеул не буде сидіти склавши руки, а вживе заходів у відповідь, якщо РФ передасть Північній Кореї ракетні або збройові технології.

Однак Пак не уточнив, які дії зробить Південна Корея.

Заяви глави МЗС Південної Кореї пролунали наступного дня після того, як Південна Корея, США і Японія опублікували спільну заяву, яка рішуче засуджує угоду щодо зброї між РФ і КНДР, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Пак відмовився підтвердити розкриття США інформації про постачання зброї, пославшись на делікатність розвідувальних даних, але зазначив, що існують "різні підозрілі обставини".

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

У Держдепі США також заявили, що зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.

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