В США заявили, что будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска
Соединенные Штаты Америки будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда на заседании Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.
"Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны", - подчеркнул Вуд.
Помощь Украине от США
Напомним, недавно Конгресс США принял закон, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине.
После длительной паузы США начали выделять Украине пакеты военной помощи, включающие в себя бронетехнику, артнаряды и ракеты в ПВО.
Во время визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил еще один пакет помощи Украине на 2 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.