У США заявили, що для передачі танків Abrams Україні може знадобитись понад рік

Армії Сполучених Штатів може знадобитись більше року для того, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра армії Крістін Вормут CNN.

При цьому вона зауважила, що США розглядає декілька варіантів передачи танків. Один з них - це їх будівництво "з нуля". Інший - їх буде передано іншими країнами, які раніше купували їх у США. Це може пришвидшити їх передачу.

За її словами, США все ще працює над планом поставко танків українськім військовим.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що танки Abrams можуть доставити в Україну наприкінці 2023 року року чи на початку 2024 року.

При цьому за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Abrams прибудуть в Україну у серпні, це може бути запізно.

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