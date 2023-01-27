Зеленський: якщо Abrams прибудуть в Україну у серпні, це може бути запізно
Танки мають надходити до України з якомога меншим розривом у часі між прийняттям рішення про їх надання та поставкою техніки до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для Sky News.
"Кількість танків і термін, коли вони до нас можуть доїхати, мають невід'ємну і надважливу роль порівняно з тим, яке і коли було прийнято рішення", - зауважив в інтерв'ю Зеленський.
Він підкреслив, що Україна має зброю, по якій вже прийнято рішення, а вона й досі не доїхала. Так само висловився президент і щодо Abrams, коли журналістка запитала його, чи не запізно прибудуть ці американські танки до України.
"Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - запевнив Зеленський.
Він згадав про танки, по яких прийняла рішення Європа, зокрема французькі і німецькі. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон, за словами президента, ухвалив це рішення два тижні тому.
"Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів", - констатував Зеленський.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що після розблокування для України західних танків, у нас є потреба у створенні танкового кулака свободи, щоб не дати Росії жодного шансу.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.
Також ми писали, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.
Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів - розповідає РБК-Україна.
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