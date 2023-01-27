Зеленський: якщо Abrams прибудуть в Україну у серпні, це може бути запізно

Танки мають надходити до України з якомога меншим розривом у часі між прийняттям рішення про їх надання та поставкою техніки до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для Sky News.

"Кількість танків і термін, коли вони до нас можуть доїхати, мають невід'ємну і надважливу роль порівняно з тим, яке і коли було прийнято рішення", - зауважив в інтерв'ю Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має зброю, по якій вже прийнято рішення, а вона й досі не доїхала. Так само висловився президент і щодо Abrams, коли журналістка запитала його, чи не запізно прибудуть ці американські танки до України.

"Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - запевнив Зеленський.

Він згадав про танки, по яких прийняла рішення Європа, зокрема французькі і німецькі. Наприклад, президент Франції Емануель Макрон, за словами президента, ухвалив це рішення два тижні тому.

"Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів", - констатував Зеленський.