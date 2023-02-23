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В США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года

Фото: в США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Армии Соединенных Штатов может понадобиться больше года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра армии Кристин Уормут CNN.

По ее словам, США все еще работает над планом поставки танков украинским военным.

При этом она отметила, что США рассматривают несколько вариантов передачи танков. Один из них - это их строительство "с нуля". Другой - они будут переданы другим странам, ранее покупавшим их в США. Это может ускорить их передачу.

Напомним, The Washington Post сообщало, что танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно.

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