В США заявили, что для передачи танков Abrams Украине может понадобиться больше года

Армии Соединенных Штатов может понадобиться больше года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра армии Кристин Уормут CNN.

При этом она отметила, что США рассматривают несколько вариантов передачи танков. Один из них - это их строительство "с нуля". Другой - они будут переданы другим странам, ранее покупавшим их в США. Это может ускорить их передачу.

По ее словам, США все еще работает над планом поставки танков украинским военным.

Напомним, The Washington Post сообщало, что танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно.

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