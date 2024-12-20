У США заявили, що ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії

В американському відомстві заявили, що лідера ІДІЛ ліквідували в результаті "високоточного авіаудару" в сирійській провінції Дейр аз-Зор. Також там було ліквідовано ще одного терориста.

"Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами", - сказано у повідомленні.

За словами командувач CENTCOM генерала Майкла Еріка Курілла, авіаудар був частиною зусиль США з недопущення посилення "Ісламської держави" на тлі повалення режиму Башара Асада в Сирії.

"Як було заявлено раніше, Сполучені Штати - працюючи з союзниками і партнерами в регіоні - не дозволять "ІДІЛ" скористатися нинішньою ситуацією в Сирії і відновити свою діяльність, - сказав він.

Падіння режиму Асада у Сирії

Раніше ми писали про те, що у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Це призвело до повалення режиму Асада.