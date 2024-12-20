У США заявили, що ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії

Сполучені Штати Америки заявили про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії. Операцію було проведено 19 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.
В американському відомстві заявили, що лідера ІДІЛ ліквідували в результаті "високоточного авіаудару" в сирійській провінції Дейр аз-Зор. Також там було ліквідовано ще одного терориста.
"Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами", - сказано у повідомленні.
За словами командувач CENTCOM генерала Майкла Еріка Курілла, авіаудар був частиною зусиль США з недопущення посилення "Ісламської держави" на тлі повалення режиму Башара Асада в Сирії.
"Як було заявлено раніше, Сполучені Штати - працюючи з союзниками і партнерами в регіоні - не дозволять "ІДІЛ" скористатися нинішньою ситуацією в Сирії і відновити свою діяльність, - сказав він.
Раніше ми писали про те, що у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Це призвело до повалення режиму Асада.
Також раніше глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що Міжнародна терористична організація "Ісламська держава" може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.
Про те, чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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