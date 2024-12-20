В США заявили, что ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии

В американском ведомстве заявили, что лидера ИГИЛ ликвидировали в результате "высокоточного авиаудара" в сирийской провинции Дейр аз-Зор. Также там был ликвидирован еще один террорист.

"Удар был нанесен в районе, который ранее контролировался сирийским режимом и россиянами", - сказано в сообщении.

По словам командующего CENTCOM генерала Майкла Эрика Курилла, авиаудар был частью усилий США по недопущению усиления "Исламского государства" на фоне свержения режима Башара Асада в Сирии.

"Как было заявлено ранее, Соединенные Штаты - работая с союзниками и партнерами в регионе - не позволят "ИГИЛ" воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии и возобновить свою деятельность, - сказал он.

Падение режима Асада в Сирии

Ранее мы писали о том, что в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Это привело к свержению режима Асада.