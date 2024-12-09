Глава Пентагону попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, повалення режиму в Сирії є несподіванкою для "цілого міжнародного товариства", однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.

"Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал", - зазначив Остін.

Він також згадав про удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".