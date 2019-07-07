США заявили о "самых продуктивных" переговорах о прекращении войны в Афганистане

Спецпосланник США заявил, что последние переговоры с Талибаном о прекращении войны в Афганистане были "самыми продуктивными" на данный момент. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что стороны достигли существенного прогресса по всем четырем составляющим мирного соглашения: гарантии о противодействии терроризму, выводу войск, участии во внутриафганском диалоге, а также постоянном и всеобъемлющем прекращении огня.

Воюющие стороны возобновят встречу во вторник в Катаре по завершении межафганских переговоров. Они начали седьмой раунд мирных переговоров несколько дней назад. Диалог направлен на выработку графика вывода иностранных войск в обмен на гарантии Талибана, что иностранные группировки боевиков не будут использовать Афганистан в качестве плацдарма для совершения атак.

Согласовать график вывода пока не удается, но признаком прогресса стало согласие Талибана на полях мирных переговоров провести отдельные дискуссии с афганской делегацией.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения.

Напомним, 25 июня госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в афганскую столицу Кабул для встречи с президентом страны Ашрафом Гани.