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В США заявили о появлении российской подлодки у берегов Аляски

Аляска, Пятница 28 августа 2020 05:27
В США заявили о появлении российской подлодки у берегов Аляски
Фото: субмарина "Омск" (wikimedia.org)
Автор: Надежда Собенко

Субмарина появилась в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США

Подводная лодка ВМФ России всплыла в международных водах около Аляски. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за ней.

Об этом сообщило в Twitter Северное командование ВС США, в сферу ответственности которого входит Арктика.

"Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности. Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США", - сказано в сообщении.

В американском военном ведомстве также заявили, что к ним не поступали запросы о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе. Однако военные США "всегда готовы помочь тем, кто попал в беду".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте, всплывшая у берегов Аляски российская субмарина - это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", который участвует в учениях.

По словам источника, на борту подлодки никакой внештатной ситуации не наблюдается.

Напомним, в июне истребители США перехватили российские Ту-142 возле Аляски.

Ранее американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.

Кроме того, американские истребители F-22 дважды перехватывали российские бомбардировщики Ту-95 вблизи Аляски в начале июня.

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