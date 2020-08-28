У США заявили, що російська субмарина з'явилася біля берегів Аляски

Фото: субмарина "Омськ" (wikimedia.org)

Субмарина з'явилася в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США

Підводний човен ВМФ Росії спливла в міжнародних водах біля Аляски. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) і Північне командування Збройних сил (ЗС) США ведуть спостереження за нею.

Про це повідомило в Twitter Північне командування ЗС США, в сферу відповідальності якого входить Арктика.

"Ми уважно відстежуємо кораблі, що представляють інтерес, включаючи кораблі іноземного флоту, в нашій зоні ответственності. Нинешняя активність Росії на море відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США", - сказано в повідомленні.

В американському військовому відомстві також заявили, що до них не надходили запити про допомогу від ВМФ Росії або інших моряків в цьому районі. Однак військові США "завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду".

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті, спливла біля берегів Аляски російська субмарина - це атомний підводний крейсер (АПККР) "Омськ", який бере участь в навчаннях.

За словами джерела, на борту підводного човна ніякої позаштатної ситуації не спостерігається.