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США заявили, что Россия никогда не станет посредником в конфликте на востоке Украины

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 08:33
Автор: РБК-Украина

Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на востоке Украины. Именно Россия начала этот конфликт и продолжает его питать.

Об этом заявил поверенный в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что США продолжают призывать Россию вывести свои войска из Украины.

"Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - заявил он.

По словам Донегана, Россия использует Трехстороннюю контактную группу для препятствования прогрессу в разрешении конфликта.

Он также отметил, что Москва пытается вынудить Украину к прямым переговорам с оккупационными властями.

"Подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленная попытка помешать свободно избранном пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - заявил Донеган.

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