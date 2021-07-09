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США заявили, що Росія ніколи не стане посередником у конфлікті на сході України

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П'ятниця 09 липня 2021 08:33
США заявили, що Росія ніколи не стане посередником у конфлікті на сході України Фото: США назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України. Саме Росія розпочала цей конфлікт та продовжує його підживлювати.

Про це заявив повірений у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що США продовжують закликати Росію вивести свої війська з України.

"Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, та вивести свої війська і техніку зі сходу України", - заявив він.

За словами Донегана, Росія використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу у вирішенні конфлікту.

Він також зазначив, що Москва намагається змусити Україну до прямих переговорів з окупаційною владою.

"Підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив у розпалюванні насильства на сході України - безглузде намагання перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою", - заявив Донеган.

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